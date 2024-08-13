Buse Varol üniversiteli oldu! Alişan eşinin kazandığı bölümü esprili notla duyurdu

Alişan’ın eşi Buse Varol, üniversite sınavını kazandı. Ünlü şarkıcı güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili bir notla duyurdu.

Alişan’ın eşi Buse Varol, öğrencilik günlerine geri dönüyor. Varol’un kazandığı bölümü eşi sosyal medyadan açıkladı, paylaşımıyla şaşırttı.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden öğrenmeye devam ederken, şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’un yerleştiği okul ve bölümü esprili bir notla duyurdu.

ALİŞAN: BİZİM ÇEVREYİ TEDAVİ ETSE PARAYA PARA DEMEZ

Varol’un heyecanını Instagram’dan aktaran Alişan, “Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji… Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez” açıklamasıyla takipçilerini güldürdü. Paylaşımına ise Hababam Sınıfı’nın müziğini ekledi.

DEMET AKALIN: BİZİM GELİN PSİKOLOJİ KAZANMIŞ

Haberi duyan Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi. Akalın, “Sabah sabah güzel haber, bizim gelin psikoloji kazanmış, ‘Defter kalem senden’ dedi. Hayırlı olsun hepimizden başla artık çözmeye” dedi.