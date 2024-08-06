Boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’dan güzel haber geldi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme:

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Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sarısoy’dan güzel haber geldi. Hayati tehlikeyi atlatan Sarısoy’un normal servise alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.