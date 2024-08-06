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Boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’dan güzel haber geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’dan güzel haber geldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sarısoy’dan güzel haber geldi. Hayati tehlikeyi atlatan Sarısoy’un normal servise alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde 2 Ağustos'ta serinlemek için denize giren Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. 

Boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’dan güzel haber geldi - 1. Resim

CELAL SARISOY HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılan Sarısoy, akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada entübe edilerek uyutulan İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un tedavisi olumlu cevap verdi. Uyandırılan Sarısoy'un normal servisi alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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