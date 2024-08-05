Düğün dönüşü yürek yakan kaza! Gelin ve damat olay yerinde hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinden dönen gelin ve damat, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düğünleri yapılan Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, düğünün ardından gece saatlerinde araçla seyir halindeyken kaza yaptı.
Emet ilçesinde camii imamı olan Özer ve eşi Biltekin'in bulunduğu otomobil, başka bir araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç çiftin cenazeleri olay yeri ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı