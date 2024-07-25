Trafik magandası kamerada! Önce silah çekti sonra tehdit etti: O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 08:58 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme:

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Görüntüler İstanbul'un Pendik ilçesinden geldi. Otomobil sürücüsü trafikte kendisine tepki gösteren motosikletliye küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu anlar kask kamerasına yansırken maganda 'O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum" diye tehdit etmeye devam etti.