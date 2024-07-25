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Trafik magandası kamerada! Önce silah çekti sonra tehdit etti: O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Görüntüler İstanbul'un Pendik ilçesinden geldi. Otomobil sürücüsü trafikte kendisine tepki gösteren motosikletliye küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu anlar kask kamerasına yansırken maganda 'O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum" diye tehdit etmeye devam etti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Pendik'te yaşandı. D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.

Trafik magandası kamerada! Önce silah çekti sonra tehdit etti: O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum - 1. Resim

SIKIŞTIRIP SİLAH ÇEKTİ

Motosikletli duruma tepki gösterinde araç sürücüsü yanına yanına yaklaşıp dehşet saçtı. Önce küfürler yağdıran trafik magandası daha sonra silah çekti. 

"O GÖRÜNTÜLERİ BİR YERDE GÖRÜRSEM SENİ BULURUM"

Motosiklet sürücünün kask kamerasının kayıtta olup olmadığını soran şahıs görüntüleri bir yerde yayınlanması halinde kendisini bulacağını belirterek tehditler savurdu. Çevredeki sürücülerin korna sesleri sonrası şahıs yoluna devam etti. Trafikte korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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