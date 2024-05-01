AFAD duyurdu, Akdeniz'de bir deprem daha oldu!

Akdeniz'den korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde sıklaşan sarsıntılar bölge halkında paniğe sebep oluyor. Gece yarısı bir deprem daha oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son sarsıntı Akdeniz'de gerçekleşti. Bölgede dün sabah 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Az önce bunlara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde sıklaşan sarsıntılar ise vatandaşlarda korkuya sebep oldu. AFAD son durumu açıkladı, işte gelişmeler...

AKDENİZ YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.27'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 57 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kahramanmaraş ve Sivas'ta da gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı, herhangi bir olumsuz durum yok...

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.