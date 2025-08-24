Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Balıkesir, 6.1'lik Sındırgı depreminin ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.46'da, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

SINDIRGI'DA SİSMİK HAREKETLİLİK

Depremin derinliği 14.57 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın açıkladığı son depremler ise şu şekilde:

