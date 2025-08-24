AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.46'da, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

SINDIRGI'DA SİSMİK HAREKETLİLİK

Depremin derinliği 14.57 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın açıkladığı son depremler ise şu şekilde: