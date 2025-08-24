Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi
Balıkesir, Deprem, Sındırgı, AFAD, Son Dakika, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'den geldi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı kuvvetli hissedildi. Peki depremin büyüklüğü ne, hasar oldu mu? İşte 24 Ağustos AFAD son depremler listesi ve detaylar...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son günlerde gözler Balıkesir'de... Sındırgı'daki artçılara aralıksız sürerken bölge halkı diken üstünde. Az önce bir deprem daha oldu. Balıkesir depreminin şiddeti merak konusu oldu, işte son dakika deprem haberinin detayları ve AFAD 24 Ağustos deprem listesi... 

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son dakika verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu.

BALIKESİR'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen son depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. 

BALIKESİR DEPREMİNDE ZARAR VAR MI?

Balıkesir'de saat 12:46 sularında meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

 BEŞİK GİBİ SALLANDILAR

Sismik hareketliliğin aralıksız sürdüğü Balıkesir'de artçıların devam ettiği öğrenildi. AFAD son depremler listesinde Sındırgı merkezli depremler dikkat çekiyor. 

Bingöl'de deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD son deprem listesi - 1. Resim

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yüzde 99 değer kaybeden Suriye Lirası kurtarılabilir mi? Yeni karar alındı: 2 sıfır atılacak, yeni banknotlar basılacakAFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? - HaberlerDGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025?Gaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerGaziantep elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ listeyi paylaştı! Gaziantep'te elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Avrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih - HaberlerAvrupa'da transfer ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? - Haberler2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?Üniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman? - HaberlerÜniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman?Konyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi? TFF duyurdu, 2 takım daha var... - HaberlerKonyaspor - Beşiktaş maçı neden ertelendi?
Sonraki Haber Yükleniyor...