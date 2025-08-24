Balıkesir deprem son dakika! 24 Ağustos AFAD son depremler listesi

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son günlerde gözler Balıkesir'de... Sındırgı'daki artçılara aralıksız sürerken bölge halkı diken üstünde. Az önce bir deprem daha oldu. Balıkesir depreminin şiddeti merak konusu oldu, işte son dakika deprem haberinin detayları ve AFAD 24 Ağustos deprem listesi...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son dakika verilerine göre Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu.

BALIKESİR'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen son depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu.

BALIKESİR DEPREMİNDE ZARAR VAR MI?

Balıkesir'de saat 12:46 sularında meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

BEŞİK GİBİ SALLANDILAR

Sismik hareketliliğin aralıksız sürdüğü Balıkesir'de artçıların devam ettiği öğrenildi. AFAD son depremler listesinde Sındırgı merkezli depremler dikkat çekiyor.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.