Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı&#039;da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir, 6.1'lik Sındırgı depreminin ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 14.16'da merkezi yine Sındırgı olan 4.1'lik depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti. Dakikalar sonra bölge bu kez 3.9 ile sallandı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezi Sındırgı olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor. 4 bini aşkın artçının meydana geldiği bölgede korku ve panik sürüyor. 

İlçede bugün de saat 14.16'da yeni bir artçı yaşandı. 

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinlik 6.98 olarak kaydedilirken dakikalar sonra Sındırgı bu kez 3.9 ile sallandı.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.2, ikincisini ise 4 olarak duyurdu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahçeli: Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacakCumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Plakasına bakan bir daha baktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Harita çıkarıldı! Türkiye alarm veriyor... "İnsanoğlu bunu geri döndüremeyecek" - GündemHarita çıkarıldı, Türkiye alarm veriyor!Bahçeli: Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak - Gündem"Cumhur İttifakı'nın arasına nifak saçamayacaklar"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Plakasına bakan bir daha baktı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özel' hediye!Doğum için 46 bin TL ödenen özel hastanede vantilatör şoku!  - GündemDoğum için 46 bin TL ödedi! Gözlerine inanamadı40 günlük suyu kalan İzmirlilerin bulduğu çare 'Hangi yıldayız?' dedirtti - Gündemİzmirliler satışları iki katı patlattıKocaeli'nde orman yangını evlere sıçradı! Hepsi küle döndü - GündemAlevler evlere sıçradı! Hepsi küle döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...