Balıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Balıkesir, 6.1'lik Sındırgı depreminin ardından sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 14.16'da merkezi yine Sındırgı olan 4.1'lik depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti. Dakikalar sonra bölge bu kez 3.9 ile sallandı.
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezi Sındırgı olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor. 4 bini aşkın artçının meydana geldiği bölgede korku ve panik sürüyor.
İlçede bugün de saat 14.16'da yeni bir artçı yaşandı.
BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Derinlik 6.98 olarak kaydedilirken dakikalar sonra Sındırgı bu kez 3.9 ile sallandı.
Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.2, ikincisini ise 4 olarak duyurdu.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
