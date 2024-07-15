AFAD’ın 1.145 deprem gözlem ağı tespit etti! Ülkemiz her gün 95 depremle sarsıldı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de 2024’ün altı ayında 17 bin 343 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye’nin, bine yakın “deprem üretme potansiyeli olan diri fay” barındırdığını ve deprem aktivitesi yüksek ülkeler arasında yer aldığını belirten Özmen “AFAD tarafından 1.145 deprem gözlem ağı ile Türkiye ve yakın civarında meydana gelen depremler gece gündüz takip edilmekte, kayıt altına alınmakta ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır” dedi. Yılın deprem verilerini paylaşan Bülent Özmen, şöyle konuştu: 1 Ocak - 30 Haziran arasında 94 tanesi 4,0-4,9 büyüklüğü arasında, 5 tanesi 5,0-5,9 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 17 bin 343 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 3 bin 409’u ocak ayında, 3 bin 207’si şubatta, 3 bin 17’si martta, 2 bin 697’si nisanda, 2 bin 730’u mayısta, 2 bin 283’ü de haziranda oldu.

EN FAZLA OCAK VE ŞUBATTA DEPREM OLDU

Bu verilere göre geçen 6 ayda en fazla deprem, ocak ve şubat aylarında görüldü. Ülkemiz günde ortalama 95 depremle sarsıldı. Bu depremler nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Özmen, yılın ilk altı ayında meydana gelen en büyük depremin, 18 Nisan’da 5,6 büyüklüğündeki Sulusaray-Tokat depremi olduğuna işaret ederek, Tokat’ta 5 kişinin yaralandığını, 20 ev ve iki minarenin yıkıldığını ve 283 binanın hasar gördüğünü, depremden etkilenen Yozgat’ta da 1 binanın yıkıldığını ve 169 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı. Özmen, yılın ilk yarısında yaşanan depremleri il bazında da değerlendirerek “2024’ün ilk 6 ayında en fazla depremin 3 bin 78 deprem ile Malatya’da meydana geldiğini görüyoruz. Bu ili sırasıyla 2 bin 599 depremle Kahramanmaraş, 1153 depremle Muğla, bin depremle İzmir, 814 depremle Adıyaman ve 645 depremle Çanakkale illeri izledi” bilgisini verdi.