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Afrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afrika&#039;dan yola çıktı, Elazığ&#039;a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı
Oklu Kirpi, Cep Telefonu Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afrika’da yaşadığı bilinen oklu kirpinin Elazığ’da görüntülenmesi şaşkınlığa neden oldu. Kirpi gece vakti bir arabanın önünde görüntülendi.

Normal zamanda Afrika doğasında yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye’de de görülen oklu kirpi, Hıdırbaba köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi.

Afrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı - 1. Resim

Köy yolunda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Afrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı - 2. Resim

Afrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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