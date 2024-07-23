Afrika'dan yola çıktı, Elazığ'a kadar geldi! Gece bir arabanın önünde ortaya çıktı

Afrika’da yaşadığı bilinen oklu kirpinin Elazığ’da görüntülenmesi şaşkınlığa neden oldu. Kirpi gece vakti bir arabanın önünde görüntülendi.

Normal zamanda Afrika doğasında yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye’de de görülen oklu kirpi, Hıdırbaba köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi.

Köy yolunda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.