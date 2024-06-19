Ağrı Dağı'nda düşerek hayatını kaybetti! Cenazesi 5 gün sonra indirilebildi

14 Haziran'da Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan ve dönüş yolunda düşerek hayatını kaybeden İranlı dağcının cansız bedeni, 5 gün sonra dağdan indirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 İranlı dağcı, 14 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanmaya başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar, sonrasında dönüş yoluna geçti.

300 METRE KADAR SÜRÜKLENDİ

4 bin 600 metreye inildiğinde dağcılardan Ekber Helil (47) iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Van ve Diyarbakır AFAD ekipleri ile UMKE ekipleri sevk edildi.

Karın erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazeye ulaşabildi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan İranlı dağcının cenazesi, ambulansın beklediği 3 bin 200 metredeki kampa taşındı.

İranlı dağcının cenazesi, otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, alınan bilgi üzerine 25 dağcının olay bölgesine intikal ettiği ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda cenazeye ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dik ve engebeli arazide 3 farklı bölgeye kurtarma istasyonları kurularak öncelikle 4 bin 300 rakımda bulunan güvenli bölgeye getirilen kazazedenin naaşı, saat 17.05 itibarıyla dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."