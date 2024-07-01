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Ahırda dananın saldırdığı adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ahırda dananın saldırdığı adam hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 52 yaşındaki Muhammed Alçı, ahırda 1 tonluk dananın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Ağılköy köyünde hayvancılık yapan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

Ahırda dananın saldırdığı adam hayatını kaybetti - 1. Resim

Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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