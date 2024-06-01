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AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı! Makam aracı azaltıldı, akaryakıta limit geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı! Makam aracı azaltıldı, akaryakıta limit geldi
Ak Parti, Tasarruf Tedbirleri, Belediyeler, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amirler, mesai saatleri içerisinde araç havuzundaki ortak araçları kullanacak. Araç bakımları, masrafların en aza indirilmesi için fen işleri müdürlüklerinde yapılacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - AK Partili belediyelerde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre bazı yerel yönetimlerde ilk etapta makam araçları azaltılarak ortak araç havuzu oluşturuldu. Amirler mesai saatleri içerisinde araç havuzundaki ortak araçları kullanıyor. Bunun yanı sıra birçok belediyede üst düzey yönetime “İşe kendi imkânlarınızla gidip gelin” uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Mesai saatleri dışında araçlar garaja çekiliyor.

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için araçlarda aylık akaryakıt limiti de sınırlandırıldı. Personele ise fazla mesai yaptırılmamasına özen gösterilerek vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaya başladı. Mesai saatlerinde ise sıkı kontrol yapılarak, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Belediyelere büyük bir yük olan araç bakım masraflarının da en aza indirilmesi için bakımların belediyelerin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılması kararı alındı. Böylece, büyük bir külfetten kurtulmak hedefleniyor.

PROMOSYONLARA YASAK

Bunların yanı sıra promosyon ürünleri adı altında ziyaretlerde misafirlere verilen ajanda, kalem, takvim, broşür, çanta, powerbank, USB bellek, saat, rozet, plakat, madalya vb. hediyeler alımına yasak getirildi. Konserlere kısıtlama kararı alındı. Tasarruf tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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