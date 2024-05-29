Kamuda tasarruf şehit yakınlarından mı başladı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada yayılan "Bir şehit eşinden, düzenli olarak gittiği özel bir hastanede Kamuda Tasarruf Paketi gerekçesiyle katılım payı talep edildi" iddialarına SGK'dan yalanlama geldi. Kurum, "Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini içeren bir duyuru yayınladı.

Dün bazı basın yayın organlarında "Bir şehit eşinden, düzenli olarak gittiği özel bir hastanede Kamuda Tasarruf Paketi gerekçesiyle katılım payı talep edildi" başlığı ile haberler yayınlandı.

İletişim Başkanlığı asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda bir uyarı yayımlandı. Başkanlık konuya ilişkin paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemelere göre, şehit ve gazi yakınlarından katılım payı ve ek ücret alınmamaktadır.

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Bahse konu olan hastanın başvurduğu özel hastanede Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstehaklık sorgusunda, ücret ve katılım payından muaf olmadığı, şehit ve gazi yakını olarak tanımlanmadığı tespit edilmiştir.

SGK'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan SGK da 'X' hesabı üzerinden iddiaları yalanlayıp, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

29 Mayıs tarihinde bazı haber sitelerinde yer alan "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları" ifadesi doğru değildir.

Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur.

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Bu düzenlemelere göre;



2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Katılım payı,

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır.