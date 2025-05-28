AK Parti - DEM görüşmesi başladı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti, bugün AK Parti'ye gitti. Heyetler arasındaki görüşme başladı.

DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere siyasi partiler turuna başlamıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alırken; grup geçen hafta DEVA Partisi, Saadet Partisi'ni, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişti.

DÜN MHP İLE GÖRÜŞTÜLER

Dün de DEM Parti heyeti saat MHP'yi ziyaret etti. Görüşmede MHP lideri Bahçeli de yer aldı.

AK PARTİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Öte yandan DEM Parti heyeti bugün de AK Parti grubuna gitti. Heyetler arasındaki görüşme saat 15.00 itibarıyla başladı.