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Tevfik Göksu'nun yerine geçti! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tevfik Göksu&#039;nun yerine geçti! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul getirildi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ OKUL OLDU

Göksu'nun yerine İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Zeynel Abidin Okul getirildi. Haberi ise Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer de sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, "5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göksu ise İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak. 

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ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelen Okul, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Zeynel Abidin Okul, inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Okul ayrıca, 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu. Ancak Okul seçimi kazanamamıştı.

Tevfik Göksu'nun yerine geçti! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu - 1. Resim

Zeynel Abidin Okul

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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