Mehmet Tevfik Göksu'dan İstanbul uyarısı: Tedbir alınmazsa susuzluk kapıda

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul’un su ve deprem stresiyle karşı karşıya olduğunu belirterek “Beş yılda bir metreküp yeni su kaynağı oluşturmadılar. İBB el değiştirmezse ikinci Sözen dönem yaşanır” dedi.

HABER MERKEZİ İSTANBUL - AK Parti’nin Esenler Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin aynı projeyi her yıl yapmış gibi göstererek 266 milyar lira kaynağı iç ettiğini söyledi. Esenler Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezinde medya yöneticileriyle iftar eden Göksu, sohbette seçime yönelik soruları da cevapladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı yemekte Göksu, Esenler’de yine rekor oy alacaklarını söyledi. Göksu “Büyükşehirde de biz kazanacağız. Bu, anketlerin en çok yanıldığı seçim olacak. İstanbul’da seçmenin yüzde 64’ü bir şekilde AK Parti’ye oy vermiş, yine verecektir” dedi.

BORÇLAR GİTTİKÇE KATLADI

Ekrem İmamoğlu yönetiminin megaşehri her alanda geriye götürdüğünü ifade eden Başkan Göksu şu eleştirilerde bulundu: 2019’da devraldığında İBB’nin borcu 1,8 milyar avroydu. Şimdi 2,8 milyar avro. Şehrin en aciliyetli konularından biri deprem. İstanbul’da 1,5 milyon stresli yapı var. Bunun 650 bininin acil dönüşmesi gerekiyor. İBB’ye merkezî bütçeden çok çılgın paralar geldi. İBB’ye aktarılan aylık miktar, Esenler Belediyesinin yıllık bütçesinin iki katına denk. Engellendik diyorlar ama asıl kendileri engellediler. Esenler’deki 9 projemizi durdurdular. Her sene belediye meclisine yapacağım diye aynı projeyi getirdiler ve bir şey yapmadılar. Bu yolla 266 milyar lirayı iç ettiler. Bu paralar nerede diye sorduğumda ‘Acıyorum, üzülüyorum’ diyor.

İSTANBUL DEPREM VE SUSUZLUK STRESİ ALTINDA

Ciddi odaklanılırsa deprem riskinin 10 yılda bitirilebileceğini kaydeden Göksu, İstanbul’da depremle birlikte ciddi bir su sıkıntısı tehlikesi bulunduğunu belirtti. Göksu şunları söyledi: CHP yönetimi, beş yılda 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturamadı. Susuzluk tehlikesi bizi bekliyor. İnsanlar anca yaşayınca hissedecek. Eğer Melen olmasaydı susuz kalmıştık. Melen’den İSKİ’ye gelen para 40 milyar lira. Beş yılda suyla ilgili bir tane adım atmadılar. Suyla ilgili bir öngörüler de yok. İSKİ’nin borcu 250 milyon liraydı. Şimdi 14 milyar lira. Suyun litre fiyatı 4 liradan 30 liraya çıktı. Eğer belediye değişmezse ikinci Nurettin Sözen dönemini yaşarız. Hatta ondan bile geriye gider.