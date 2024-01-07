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    Murat Kurum sonrası Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım

    Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul adayı bugün açıklanacak. AK Parti'nin İBB adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddiası kulisleri hareketlendirirken, adaylık için ismi konuşulan bir diğer isim Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

    Murat Kurum sonrası Tevfik Göksu&#039;dan dikkat çeken paylaşım
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için takvim adım adım işlerken siyasette gözler bugün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için açıklayacağı isimde. 

    AK Parti'nin, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı adayın eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu iddia edildi. Kulisleri hareketlendiren bu iddianın ardından Murat Kurum'un çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Kurum, İstanbullu seçmene seslendiği videoda, "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    TEVFİK GÖKSU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

    AK Parti'nin İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında yer alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da adaylığına kesin gözüyle bakılan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Göksu, sosyal medya hesabı X'ten AK Parti'nin yeni seçim şarkısını paylaşarak, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı" notunu düştü.

    26 ŞEHRİN ADAYI AÇIKLANACAK

    31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’de seçim hazırlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11’i büyükşehir, 15’i il olmak üzere 26 şehrin adayını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek programda açıklayacak. Saat 14.00’te başlaması planlanan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabından sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.

    Cumhur İttifakı ile görüşmeleri sürdüren AK Parti, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Yalova illerinin adaylarını duyuracak.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumTevfik GöksuYerel SeçimAk Parti
    Haberler > Politika > Murat Kurum sonrası Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım
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