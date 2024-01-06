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    AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu: Çoğu bitti azı kaldı

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

    Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

    Şarkının sözleri ise şöyle;

    Aşkımız erdi bahara
    Kışı bitti, yazı kaldı
    Kapandı yıllanmış yara
    Çoğu bitti, azı kaldı
    Kapandı yıllanmış yara
    Çoğu bitti, azı kaldı
    Sevin, İstanbulum, sevin
    Bu mutluluk hakkın senin
    Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
    Çoğu bitti, azı kaldı
    Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
    Çoğu bitti ey, azı kaldı
     
    Nakarat
    Yandık sevda ocağında
    Hep gül olsun kucağında
    Bu şehrin her sokağında
    Aşkımızın hey, izi kaldı
     
    Vokalistler Söyler
    (Yandık sevda ocağında)
    (Hep gül olsun kucağında)
    (Bu şehrin her sokağında)
    (Aşkımızın izi kaldı)

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu: Çoğu bitti azı kaldı
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