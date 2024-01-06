Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olmasına kesin gözle bakılan Murat Kurum'dan ilk açıklama

6 Ocak 2024 22:05 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 22:26

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kilitlendi. Mahalli İdareler Seçimler hızla yaklaşılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere partilerin açıklayacağı adaylar merak ediliyor. CHP'de 2018 yılında ipi göğüsleyen Ekrem İmamoğlu yeniden aday olurken, İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'den hangi ismin aday olacağı netlik kazanmaya başladı.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Kulislerde eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adaylığı tebliğ edildiği iddiaları dolaşırken, Kurum'dan ilk açıklama geldi. Kurum, "İstanbul'da deprem riskini ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.

DEPREM KAYGISINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Murat Kurum yakın ekibine yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle birlikte çalışıyorsunuz. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız."

YARIN NETLİK KAZANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına Murat Kurum'un adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağı Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda kesinleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Gazetesi Ankara Muhabiri Yücel Kayaoğlu manşetten AK Parti kulislerinden konuşulan ismi açıklamıştı. Kayaoğlu, 'Yüzde 99 ihtimalle İstanbul adayı Murat Kurum olacak' bilgisini paylaşmıştı.