Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifakta son görüşme için tarih verdi

6 Ocak 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 15:00

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin çalışmaları hız kazanırken, adaylar da bir bir açıklanıyor. Partisinin aylık olağan il başkanları toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadar büyükşehir belediye başkan adaylıklarıyla ilgili AK Parti ile iki görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erbakan,pazartesi gününü işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ PARTİSİ KONUMUNA GELDİK"

YRP Genel Başkanı Erbakan partisinin üye kayıtlarında rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "2023 yılının son 4 ayında şaha kalkarak 'yüzde 40' büyüdük ve üye sayımızı 100 binden fazla artırdık. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibarıyla 369.800 noktasına ulaşmış durumda. Şu anda üye sayısı bakımından Türkiye’nin 5. partisi konumuna geldik. 4 aylık performansımızı göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki 6 ayın içerisinde bu iki partiyi de geçerek Türkiye’nin üye sayısı bakımından 3. partisi noktasına geleceğiz" dedi.

"İSVEÇ'İN NATO'YA GİRİŞİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ"

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesini dile getiren Fatih Erbakan, "İsveç, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’yı terör örgütü olarak nitelendirmesine rağmen örgüte bugüne kadar tam destek vermiştir. Fethullah Gülen Örgütü’ne halen en büyük desteği vermektedir. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur’an’a yapılan saldırılara göz yummuş, destek olmuş bunun da yanı sıra sayın cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıklara da göz yummuştur. İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde, Yeniden Refah Partisi olarak İsveç’in NATO’ya girişine hayır oyu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

AK Parti ile yerel seçimlere dair bugüne kadar yapılan toplantılardan henüz kesin bir sonuç çıkmadığını ifade eden Erbakan, "Bugüne kadar AK Parti ile iki görüşme gerçekleşti. Bunlarda biri dün akşam AK Parti heyetinin genel merkezimize ziyarette bulunmasıyla gerçekleşti. Bizim bu görüşmelerdeki hedefimiz sadece Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi diğer il ve ilçelerimizi etkilememektedir" dedi.

"Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz" diyen Erbakan, "Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" şeklinde konuştu.

Erbakan, pazartesi yapılacak son görüşmenin ardından durumun netlik kazanacağını ifade etti.

DÖRT ADAYINI AÇIKLADI

Açıklamaların ardından Genel Başkan Erbakan, "Mersin büyükşehir belediye başkan adayımız İzzeddin Alkan, Van büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın belediye başkan adayı Faruk Tutkun, Uşak belediye başkan adayı Erol Korkmaz” diyerek iki büyükşehir belediyesi ve iki il belediye başkan adayını açıkladı.