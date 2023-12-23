Yeniden Refah seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı giriyor: İşte İstanbul adayı Mehmet Altınöz

23 Aralık 2023 11:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 12:07

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim maratonu devam ediyor. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde aldığı kararla yerel seçimlere girmeye hazırlanırken, İYİ Parti ve Zafer Partisi 81 ilde tek başına girme kararı aldı. CHP ise İYİ Parti'nin iş birliği teklifini reddetmesinin ardından 4 büyükşehir için adaylarını belirledi.

Yerel seçim süreci ittifak görüşmeleri hız kazanırken, Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, TV 100'de Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) seçimlere Cumhur İttifakı'ndan ayrı gireceğini öne sürdü.

Yerel seçimlere vurgu yapan Burhan şöyle konuştu:

“İstanbul seçimlerinde 13 bin oyla sayın Ekrem İmamoğlu kazanmıştı, bu ne demektir, diğer partilerin oyları da önemli. Bu bağlamda Cumhur İttifakı’nın en önemli üyelerinden bir tanesi olan Yeniden Refah Partisi İstanbul’dan aday gösterecek. Adayın, partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz olduğu ifade ediliyor.”

ERBAKAN: BİR TALEP OLDU, DEĞERLENDİRMEMİZİ, İSTİŞAREMİZİ YAPIYORUZ

Öte yandan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Belediye Başkanı Aday Tanıtım Toplantısı"nda seçimlerehakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Toplantının ardından gazetecilerin "büyükşehirlerde ittifak olabilir mi" sorusuna ise Erbakan şöyle cevap verdi:

"İttifakla ilgili olarak daha önce sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla kendi logosuyla seçimlere girecektir."