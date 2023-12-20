Erbakan’dan 3 büyükşehirde ittifak açıklaması! 'Değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz'

20 Aralık 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:25

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Belediye Başkanı Aday Tanıtım Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Erbakan, açıklanan belediye başkan adaylarıyla birlikte omuz omuza kenetleneceklerini ifade ederek, adaylardan 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışmalarını istedi.

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU

YRP lideri Erbakan, "İnşallah 31 Mart’ta burada aday olarak ilan ettiğimiz belediye başkan adaylarımızı belediyelerinde başkan olarak hep birlikte ziyaret edeceğiz, tebrik edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik dönemi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"KISA SÜRE İÇİNDE BİLGİLENDİREM YAPACAĞIZ"

Toplantının ardından gazetecilerin "büyükşehirlerde ittifak olabilir mi" sorusuna ise Erbakan şöyle cevap verdi:

"İttifakla ilgili olarak daha önce sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla kendi logosuyla seçimlere girecektir."

Aday tanıtımıyla birlikte bazı il ve ilçelerde açıklanan belediye başkan adayları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Metin Topaloğlu, Kastamonu Devrekani İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Açık, Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Canıbek, Giresun Alucra İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Bodur ve Sakarya Akyazı İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Akcan yer aldı.