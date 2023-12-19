Babacan'dan ittifak açıklaması: İstanbul ve Ankara için kendi adayımızı hazırlıyoruz

19 Aralık 2023 09:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:59

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Partiler 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreçlerini işletirken, muhalefette ittifak tartışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası dağılan Millet İttifakı partilerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yerel seçim öncesinde partiler arasında iş birliği iklimi görünmediğini belirten Babacan, kapıyı iş birliğine tamamen kapatmasalar da Ankara ve İstanbul için aday hazırladıklarını söyledi.

'İTTİFAKTAN GELEN BİR YORGUNLUK VAR'

Seçim iş birliği konusunda teşkilatlarından talep gelmesi halinde bunu istisnai olarak değerlendirebileceklerini ifade eden Babacan, seçimlerde bu konuda nasıl bir yol izleyecekleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“O partilerin genel merkezlerinin de bu işe sıcak bakıyor olması lazım. Bu bayağı zor bir şey, kaç tane yokuş var arka arkaya çıkmamız gereken. Ama iş birliği olsun da bekleyelim gibi durumumuz yok. Kendi adaylarımızı tespit sürecimizi başlattık. 20 Şubat’a kadar süremiz var. Böyle şeyler olursa az sayıda olur. Bunun tamamen önünü kapatmadık. Çünkü makul bir çerçeve oluşursa yerelde onun da önünü kapatmanın çok da doğru olmayacağını düşündük. Şu anda partiler arasında böyle bir iklim yok. Genel seçimlerden, ittifaktan gelen bir yorgunluk var. Partilerin çoğu, ‘zarar verdi, kendimiz olamadık’ diyor. İstanbul’da da, Ankara’da da şu anda kendi adaylarımızı hazırlıyoruz.”

MECLİSTE DEVA GRUBU OLUR MU?

Babacan Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) beşinci grup olmak için hareket ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Biz 15 vekille şu anda grup kurma çabasıyla hareket ediyoruz. Meclis’te DEVA Partisi çizgisinde muhalefetin yüksek sesle bulunuyor olması çok faydalı. Bir yandan Saadet Partisi’nin grubunu çok önemsiyoruz ama bir yandan da kendi grup çabamız var. Genel seçimlerin üzerinden henüz altı buçuk ay geçti. Partilerde yeniden yapılanma var, ayrılanlar var epey hareket görüyoruz. Bazıları yerel seçimlerde iş birliği yapar yapmaz onları görmek gerekiyor. Yerel seçimlere kadar bu grup konusunu bizim açımızdan tabii ki hedefleriz ama daha zor olacağını düşünüyoruz yerel seçimlere kadar ama çabalarımız devam ediyor. Fakat yerel seçimlerden sonra oluşacak tabloya bakıp o noktada meclis içinde yerel seçim sonrası bir hareketlenme söz konusu olabilir. Tabii ki ilkelerimize, duruşumuza uygun, doku uyuşmazlığı olmayacak milletvekilleriyle grup yeter sayıya ulaşmayı tabii ki arzu ediyoruz.”