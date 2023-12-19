HÜDA PAR'dan AK Partiyle ittifak açıklaması: Prensip olarak olabilir dedik

19 Aralık 2023 15:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:15

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimler nedeniyle partilerin ittifak görüşmeleri hız kazandı. Muhalefet kanadında nasıl bir ittifak konusunda uzalışacağı merak edilirken, Cumhur İttifak'ı bileşenleri yerel seçimlere de birlikte gireceği tahmin ediliyor.

HÜDA PAR, İzmir 4. Olağan İl Kongresi'ni düzenledi. Kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere ve ittifak konularına değindi.

Yapıcıoğlu, AK Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin bilgi vererek, "AK Parti'den 3, HÜDA PAR’dan 3 kişi olmak üzere bu görüşmeleri yürütüyorlar. Nerede, nasıl, hangi şekilde bir ittifak olabileceğini, en iyi sonuca nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyorlar" dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimdeki Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi arzusunu paylaştığını belirtti.

"PRENSİP OLARAK 'OLABİLİR' DEDİK"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı bileşenlerinden olan HÜDA PAR'ın 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerdeki tutumuna dair konuşan Yapıcıoğlu şunları söyledi:

"Bizim ittifak görüşmelerimiz var, oldu. Orada ortaya çıkan sonuç şudur, biz başından beri dedik ki biz gizli kapaklı iş yapmıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi masanın altına saklanmıyoruz. İttifak yaparsak yaptık diyeceğiz. İttifak yapmazsak onu da açıkça söyleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birkaç görüşmemiz oldu. En son geçen çarşamba günü görüştük. Genel seçimdeki Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesi yönünde bir arzu ve isteği olduğunu söyledi. O konuda da irade uyuşması olduğunu da söyledi. Evet, bizde prensip olarak olabilir dedik. Bununla ilgili heyetler kuruldu. AK Parti'den 3, HÜDA PAR’dan 3 kişi olmak üzere bu görüşmeleri yürütüyorlar. Nerede, nasıl, hangi şekilde bir ittifak olabileceğini, en iyi sonuca nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyorlar. Fakat henüz netleşmiş, kesinleşmiş bir şey yok.”