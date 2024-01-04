Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi

4 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 15:07

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak konusunda flaş bir açıklama yaptı. Kılıç "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz” demişti.

Şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan eden Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylemişti.