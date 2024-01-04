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    Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak" açıklamasında bulundu.

    Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide &#039;seçim&#039; zirvesi
    Seçim 2024 Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak konusunda flaş bir açıklama yaptı. Kılıç "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.

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    Yaklaşık 2 hafta önce parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz” demişti.

    Şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan eden Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylemişti.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Suat KılıçYeniden Refah PartisiAk Parti
    Haberler > Seçim 2024 > Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi
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