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Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak" açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yerel seçimlerde ittifak konusunda flaş bir açıklama yaptı. Kılıç "AK Parti heyeti randevu istedi, yarın akşam görüşme yapılacak” dedi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI
Yaklaşık 2 hafta önce parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü mart seçimlerinde göstereceğiz” demişti.
Şu ana kadar 150 belediye başkan adayını ilan eden Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylemişti.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Seçim 2024
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı