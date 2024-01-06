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    Erdoğan ilan edecek, yarın 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları açıklanacak

    AK Parti’de yarın kritik gün… Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını İstanbul'da açıklayacak. 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak’ta Ankara’dan duyuracak.

    Erdoğan ilan edecek, yarın 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları açıklanacak
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş belediye başkan adaylarını ve muhtarlarını seçmek üzere sandığa gidecek. Seçim öncesi tüm gözler belediye başkan adaylarına çevrildi.

    AK PARTİ’NİN ADAYLARI MERAK EDİLİYOR

    AK Parti, seçim hazırlıklarını hızlandırarak, il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun bir istişare süreci yürütüyor.

    AK Parti’nin belediye başkan adaylarını tanıtacağı büyük etkinlik, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

    28 İLİN ADAYLARI İLAN EDİLECEK

    Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyuracak.

    Diğer iller Ankara'da açıklanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illeri ise 15 Ocak’taki programda duyuracak.

    Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

    ADAY GÖSTERİLECEK İSİMLER TEK TEK ARANDI

    AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

    EN ÇOK MERAK EDİLEN İL İSTANBUL

    AK Parti’nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

    AK Parti’nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

    Açıklanacak 12 büyükşehir

    - İstanbul

    - Muğla

    - Kocaeli

    - Erzurum

    - Eskişehir

    - Balıkesir

    - Bursa

    - Aydın

    - Samsun

    - Mardin

    - Denizli

    - Ordu

    Büyükşehirler dışındaki 16 il

    - Artvin

    - Bayburt

    - Giresun

    - Elazığ

    - Edirne

    - Düzce

    - Bitlis

    - Bingöl

    - Çanakkale

    - Çankırı

    - Kastamonu

    - Rize

    - Sinop

    - Tokat

    - Yalova

    - Isparta

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiBüyükşehirBelediye Başkan Adayları
    Haberler > Politika > Erdoğan ilan edecek, yarın 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları açıklanacak
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