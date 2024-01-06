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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına yeni isimler atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama kararı, Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına yeni isimler atandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı 

    ANTALYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİ ATAMA 

    Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

    Ayrıntılar birazdan...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Resmi GazeteAtamaErdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
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