Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı 

6 Ocak 2024 00:52 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 00:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına yeni isimler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdulkadir Polat atandı.

ANTALYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

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