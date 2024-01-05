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    Erdoğan'dan diplomasi trafiği, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan&#039;dan diplomasi trafiği, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

    Görüşmeyi İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali lideri arasında Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

    İletişim Başkanlığı görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

    SOMALİ-ETİYOPYA ARASINDAKİ GERİLİM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaCumhurbaşkanı ErdoğanSomali
    Haberler > Gündem > Erdoğan'dan diplomasi trafiği, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
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