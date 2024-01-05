Erdoğan’dan Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan’a destek mesajı

5 Ocak 2024 16:24 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:26

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de TİSK tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“KENDİLERİNE GÜVENİMİZ TAMDIR”

Ekonomi yönetimine destek mesajı veren Erdoğan, "Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu.

“HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR”

Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin küresel riskleri başarıyla yönetecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz Türkiye'ye ve mensubu olduğundan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmettir. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

“SERMAYE DÜŞMANLIĞI YAPMADIK”

Bu ülkeden kazandığını kendisiyle birlikte bu ülkenin refahı için sarf eden yatırımcıya destek olmak asli görevimizdir. 21 yılı geride bırakan iktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye ayrımcılığı, sermaye düşmanlığı yapmadık.

Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat'taki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzer ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz."