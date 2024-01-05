Mehmet Şimşek: 2024’te daha gevşek para politikası olacak

5 Ocak 2024 04:52 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 05:20

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün devam edeceğini belirterek, 2024 yılında daha gevşek bir para politikası mesajı verdi. MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Şimşek, Türkiye’nin 2023’te güçlü bir büyüme gösterdiğini yılı tahminen yüzde 4,4 ile küresel ortalamanın 1,5 katı üzerinde büyüme ile kapacaklarını bildirdi. Enflasyonla mücadelenin ise OVP ile uyumlu şekilde ilerlediğini dile getiren Şimşek “OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var. Aylıkta düşüş başladı, yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında hızlı düşüş bekliyoruz. Şu anda çekirdek ve manşet enflasyonda aylık artışlar bizim program hedeflerimizle uyumlu gidiyor, dedik, ocak ayı istisna. Trendin esas itibarıyla bozulmasını beklemiyoruz. Ayrıca OVP hedefinin oldukça altında bütçe performansı var. İşsizlik azalıyor. 2024’e sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz. Dezenflasyonun net şekilde ortaya çıktığı, mali disiplinin deprem hariç tesis edildiği bir yıl olacak” dedi.

“NASIL FIRSATA ÇEVİRİRİZ DERDİNDEYİZ”

Şimşek şöyle devam etti: Dünyada zorlu küresel şartların yeni normal olduğu dönemde, ’Türkiye için bu şartları nasıl fırsata çeviririz’ derdindeyiz. OVP’yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var. Yatırım iklimi için fiyat istikrarına ihtiyacımız var. Yapısal reformlarla üretkenliği artırarak birim maliyetleri aşağı çekerek, hem rekabet gücü hem dezenflasyonu desteklememiz lazım, sadece para politikası ile olmaz, toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi gerekiyor. Tek haneyi 2026’nın sonunda öngörüyoruz, ortaya koyduğumuz program dünya gerçekleriyle de örtüşüyor.

Bakan Şimşek üç ana hedefleri olduğunu belirterek “Birinci hedef fiyat istikrarı, ikinci hedef mali disiplin, üçüncü hedef ise cari açığı yönetilebilir, sürdürebilir düzeye çekmek. Rezerv birikimi de kur oynaklığında azalmaya, risk priminde düşüşe, finansal şoklara karşı dayanıklı olmaya yol açacak. (Altın ithalatı) Türkiye’de para politikasındaki normalleşme ile birlikte değişeceğine inanıyoruz. 2025’ten itibaren cari açığın yüzde 2,5 ile sürdürülebilir bir patikaya oturacağına inanıyoruz. Enflasyona karşı aldığımız tedbirler cari açığı da azaltacak” diye konuştu.

KREDİ NOTU ARTILI BEKLİYORUZ

İş dünyasına seslenen Şimşek, “Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik. Eğer ihracat yapmıyorsanız, lütfen ‘2024 ve sonrasında ihracat yapacağız’ diye planlama yapın. Çünkü sizi destekleyeceğiz. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek vereceğiz. Belirlediğimiz 284 yüksek teknoloji ürün var. Siz onlardan birini üretip talip olun. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz” dedi. Bakan Şimşek, kredi notunda artış beklediklerini belirterek, “Not görünümünde iyileşme başladı. Henüz not artışı yok ama gelecek, buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.