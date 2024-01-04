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    Mehmet Şimşek'ten jet açıklama! 'İfadem amacından saptırıldı'

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah MUSİAD'ın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerin amacından saptırıldığını söyledi.

    Mehmet Şimşek&#039;ten jet açıklama! &#039;İfadem amacından saptırıldı&#039;
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah Ankara'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı sunumda kullandığı bir ifadenin yanlış anlaşıldığını söyledi. Şimşek, "Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz' cümlesi amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir" dedi.

    X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturan Şimşek, "İfade açık ve net olarak '2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu' ifade etmektedir" dedi. Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle:

    "İFADEM AMACINDAN SAPTIRILARAK FARKLI YÖNLERE ÇEKİLDİ"

    "Bugün MÜSİAD tarafından düzenlenen "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" toplantısında küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi gelişmeleri ile görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Küresel ekonomik görünümü anlattığım bölümde kullandığım "Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz" cümlesi bazıları tarafından yanlış anlaşılmış veya amacından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir.

    "KÜRESEL PARA POLİTİKASI DURUMUNU İFADE EDİYOR"

    Kullandığım ifade açık ve net olarak "2024 yılında küresel finansal koşulların daha destekleyici olacağı, küresel para politikası duruşunu" ifade etmektedir. Sunumun Türkiye bölümünde ise net olarak, para politikasının Merkez Bankası'nın uhdesinde olduğunu ve parasal sıkılaşmanın enflasyonu çıpalayıncaya kadar devam edeceğini belirttim."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mehmet ŞimşekEnflasyon
    Haberler > Ekonomi > Mehmet Şimşek'ten jet açıklama! 'İfadem amacından saptırıldı'
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