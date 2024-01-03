Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

3 Ocak 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:32

TÜİK, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE, aralık ayında yüzde 2,93 yıllık bazda yüzde 64,77 arttı. Verilerin ardından bedelli askerlik, memur ve emekli maaşı gibi birçok ödeme kalemi değişti. Enflasyonu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz" dedi.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, şunları kaydetti:

HEDEFLERİMİZİ TUTTURUYORUZ

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz.

Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor.

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFLERİMİZİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK

Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir.

2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."