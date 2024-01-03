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    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi. TÜİK, 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olurken, gözler, kök maaş zammı ile taban aylık düzenlemesi için Meclis'e çevrildi.

    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, aralık ayında yüzde 2,93 yıllık bazda ise 64,77 arttı. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı yüzde 37,57 oldu. Verilerin ardından gözler, refah payı, en düşük emekli maaşı ve kök maaş düzenlemelerine çevrildi.

    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

    TÜİK verilerine göre, emekli enflasyon farkı 2024'ün ilk yarısı için yüzde 37,57 olacak. En düşük emekli maaşı 10 bin 317 oldu. Bunu Meclis'in refah payı, en düşük emekli maaşı düzenlemeleri izleyecek. 16 Ocak'a kadar tatilde olan Meclis, ilk oturumunda emeklğileri görüşecek.

    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

    "KÖK AYLIK ZAMMI SONRASI MAAŞLAR 7 BİN 500'ÜN ALTINA İNECEK"

    Meclis'in ne zaman emekli zammını görüşeceğine de değinen Yılmaz, takvime ilişkin tahminlerini paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, "Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ama Meclis kapalı olunca nasıl olacak? Bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum. İki satırlık bir kanun maddesi ile olabilir" dedi.

    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

    MECLİS EMEKLİYİ NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

    SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesi aldığına dikkat çeken Yılmaz, emekli zammının Meclis'e geleceği tarihe ilişkin şunları söyledi:

    "Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum."

    Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!

    2024 DUL VE YETİM AYLIKLARI NETLEŞTİ

    Emekli maaşlarına uygulanacak yüzde 37,57'lik enflasyon zammı diğer ödemeleri de etkileyecek. Verilerin açıklanmasının ardından dul ve yetim aylıkları da belli olacak. Yakınlarının emekli maaşından yararlananlar, SSK ve Bağ-Kur maaşlarında yapılacak artışlardan doğrudan faydalanacak. Emekli Sandığı mensubu ise yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekli ZammıMemur ZammıEnflasyonTüi̇k
    Haberler > Ekonomi > Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
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