Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat hayali kuranlara rest: Biz küf kokulu bu oyunları tanıyoruz

6 Ocak 2024 04:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 04:39

İstanbul’da, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıcak gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yüksek yargıdaki Can Atalay atışmasını, ardından Süper Kupa finali üzerinden millî-manevi değerlerin hedef alınmasını ve son olarak İstanbul’daki Gazze yürüyüşü sonrası tevhid bayrağı üzerinden hilafet tartışmasının piyasaya sürülmesini eleştirdi.

GAZZE İÇİN DİK DURDUK

Bu suni gündemi 28 Şubat sürecindeki ayak oyunlarına benzeten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat’taki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Korkular ve hassasiyetler üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize hiçbir fayda sağlamadığını tecrübe ettik. Millî bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlılığı ve Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur.

NEFES ALDIRMIYORUZ

MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor. Eski Türkiye’ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması tabiidir. Kullanım ömrü bitmiş küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletin arasına nifak örülmesine seyirci kalmayacağız. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli ve tehlikeli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Kim bunlara odun taşıyor, kutuplaşma yapıyorsa biliniz ki milletin iyiliğini kesinlikle istemiyor demektir. Mücadelenin zorluğu ve bölgenin durumu ortadayken bizim bu yapay tartışmalara harcayacak tek bir saniyemiz bile olamaz.

MOTTOMUZ İSTANBUL

Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 21. yüzyıl, cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Çöp, çukur, çamur. İstanbul buydu. İstanbul’umuzu bunlardan kurtarıp yaptığımız uluslararası bir toplantıda dediler ki “İstanbul dünyadaki en temiz bir veya iki numaralı şehirdir. Bunlar durup dururken olmadı. Ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönüyor. Onun için artık mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul’u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz.

TÜRK İŞ KANUNU YOLDA

Ekonomide olumlu yönde ciddi gelişmeler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hedefler konusunda da şu ifadeleri kullandı: Sadece 21 yılda milletin asırlık noksanlarını tamamladık. Tarihî dönüşümden çalışma hayatımız da nasibini aldı. Birileri gibi ideolojik sebeplerle işveren karşıtlığı yapmadık. İstihdam sağlayanlara düşmanlık gütmedik. Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde, çalışma hayatımıza dair mevzuat dağınıklığının giderilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile verimliliği artırabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu meseleyi Meclis ve kamuoyunun takdirine sunacağız.

SÖZ VERDİK, TUTTUK

Asgari ücreti yüzde 49 oranında artırıp 17 bin 2 liraya yükselttik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İhracatımız yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen bu tarihî rekoru çok kıymetli görüyoruz. Her küresel kriz Türkiye’nin önüne büyüme ve rekabet liginde üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

UKRAYNA VE SOMALİ İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu tekrarlayan Erdoğan “Tahıl koridorunun, yeniden yapılandırılarak işler hâle gelmesi önemli. Bunun için diplomatik temaslar sürüyor. Ukrayna’da bir an önce ateşkes sağlanıp barış için kapı aralanmalı” dedi. Erdoğan, ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

HERKESİ ŞAŞIRTACAK OLUMLU GELİŞMELER OLACAK

Cumhurbaşkanı, zorlu günleri atlatan Türk ekonomisini bekleyen güzel tabloyu anlattı: Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Son 6 ayda sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz rekor kırdı. Ani kur hareketleri azaldı. Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısında daha net hissedilecek. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Cari açığı bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 3, bir sonraki yıl yüzde 2 seviyesine geriletmeye kararlıyız. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.