Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat hayali kuranlara rest: Biz küf kokulu bu oyunları tanıyoruz

    Cumhurbaşkanı, yargıdaki yetki gerilimi ile başlayıp hilafet tartışması ve millî-manevi değerlere saldırılarla devam eden süreç için “Küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimlerine asla izin vermeyiz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 28 Şubat hayali kuranlara rest: Biz küf kokulu bu oyunları tanıyoruz
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul’da, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıcak gündemle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yüksek yargıdaki Can Atalay atışmasını, ardından Süper Kupa finali üzerinden millî-manevi değerlerin hedef alınmasını ve son olarak İstanbul’daki Gazze yürüyüşü sonrası tevhid bayrağı üzerinden hilafet tartışmasının piyasaya sürülmesini eleştirdi.

    GAZZE İÇİN DİK DURDUK

    Bu suni gündemi 28 Şubat sürecindeki ayak oyunlarına benzeten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat’taki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Korkular ve hassasiyetler üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize hiçbir fayda sağlamadığını tecrübe ettik. Millî bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlılığı ve Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. 

    NEFES ALDIRMIYORUZ

    MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor. Eski Türkiye’ye alışık olanların bundan rahatsızlık duyması tabiidir. Kullanım ömrü bitmiş küf kokan eski tartışmaları piyasaya sürme girişimleri asla masum değildir. İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletin arasına nifak örülmesine seyirci kalmayacağız. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli ve tehlikeli tartışmaları süratle geride bırakmamız gerekiyor. Kim bunlara odun taşıyor, kutuplaşma yapıyorsa biliniz ki milletin iyiliğini kesinlikle istemiyor demektir. Mücadelenin zorluğu ve bölgenin durumu ortadayken bizim bu yapay tartışmalara harcayacak tek bir saniyemiz bile olamaz.

    MOTTOMUZ İSTANBUL

    Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 21. yüzyıl, cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Çöp, çukur, çamur. İstanbul buydu. İstanbul’umuzu bunlardan kurtarıp yaptığımız uluslararası bir toplantıda dediler ki “İstanbul dünyadaki en temiz bir veya iki numaralı şehirdir. Bunlar durup dururken olmadı. Ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönüyor. Onun için artık mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul’u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz.

    TÜRK İŞ KANUNU YOLDA

    Ekonomide olumlu yönde ciddi gelişmeler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hedefler konusunda da şu ifadeleri kullandı: Sadece 21 yılda milletin asırlık noksanlarını tamamladık. Tarihî dönüşümden çalışma hayatımız da nasibini aldı. Birileri gibi ideolojik sebeplerle işveren karşıtlığı yapmadık. İstihdam sağlayanlara düşmanlık gütmedik. Hukuk politikaları kurulumuz bünyesinde, çalışma hayatımıza dair mevzuat dağınıklığının giderilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile verimliliği artırabileceğimize inanıyorum. İnşallah bu meseleyi Meclis ve kamuoyunun takdirine sunacağız.

    SÖZ VERDİK, TUTTUK

    Asgari ücreti yüzde 49 oranında artırıp 17 bin 2 liraya yükselttik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İhracatımız yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen bu tarihî rekoru çok kıymetli görüyoruz. Her küresel kriz Türkiye’nin önüne büyüme ve rekabet liginde üst sıralara çıkma konusunda yeni fırsatlar getirmektedir. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. 

    UKRAYNA VE SOMALİ İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu tekrarlayan Erdoğan “Tahıl koridorunun, yeniden yapılandırılarak işler hâle gelmesi önemli. Bunun için diplomatik temaslar sürüyor. Ukrayna’da bir an önce ateşkes sağlanıp barış için kapı aralanmalı” dedi. Erdoğan, ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

    HERKESİ  ŞAŞIRTACAK OLUMLU  GELİŞMELER OLACAK 

    Cumhurbaşkanı, zorlu günleri atlatan Türk ekonomisini bekleyen güzel tabloyu anlattı: Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Son 6 ayda sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz rekor kırdı. Ani kur hareketleri azaldı. Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısında daha net hissedilecek. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Cari açığı bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 3, bir sonraki yıl yüzde 2 seviyesine geriletmeye kararlıyız. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanYerel SeçimIstanbulTerör
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat hayali kuranlara rest: Biz küf kokulu bu oyunları tanıyoruz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar - PolitikaAK Parti Ankara adayı ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlarAK Partili Ali İhsan Yavuz İstanbul ve Ankara için net konuştu - PolitikaAK Partili Ali İhsan Yavuz İstanbul ve Ankara için net konuştuCem Küçük ‘yüzde 99’ diyerek açıkladı - PolitikaCem Küçük ‘yüzde 99’ diyerek açıkladıORC İstanbul seçim anketi açıklandı! Hangi aday yüzde kaç alıyor? - PolitikaORC İstanbul seçim anketi açıklandı! Hangi aday yüzde kaç alıyor?AK Parti adayları ne zaman açıklanacak? - PolitikaAK Parti adayları ne zaman açıklanacak?Son seçim anketi yayımlandı - PolitikaSon seçim anketi yayımlandıTKP seçim kararını açıkladı - PolitikaTKP seçim kararını açıkladıMHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var - PolitikaMHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı varÖzgür Özel'in CHP'sini İmamoğlu'nun 'sipariş aday listesi' karıştırdı - PolitikaÖzgür Özel'in CHP'sini İmamoğlu'nun 'sipariş aday listesi' karıştırdıÖzgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı - PolitikaÖzgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı
    Sonraki Haber Yükleniyor...