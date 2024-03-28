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Haberler > Biyografi > Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun biyografisi

Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu&#039;nun biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında Esenler'den aday olan Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun biyografisi aratılan biyografiler arasında geliyor. Mehmet Tevfik Göksu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Detaylar haberimizde

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Esenler'den aday olan belediye başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu'nun kimliği ve seçim vaatleri merak ediliyor. M. Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Seçim çalışmaları neler? Tevfik Göksu'nun hayatına dair merak edilen bilgileri sizler için derledik 

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

M. Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Lİse öğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümününden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen, Sakarya Üniversitesinde Siyaset Sosyolojisi üzerine doktora yapmaktadır. 

Siyasi hayatına ilk adımını Refah ve Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunarak attı. 2000 yılında Bağcılar Belediye Başkan Danışmanlığı görevini yürüttü. 2009, 2014 ve 2019 yıllarında 3 dönem üst üste Esenler Belediye Başkanı seçildi ve görevini ifa etti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi

Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı, Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Adıyamanlılar Vakfı, TÜGVA gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. 

İngilizce ve Arapça bilen Mehmet Tevfik Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.  

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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