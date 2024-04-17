AK Parti kabinede değişikliğe mi gidiyor? Şamil Tayyar'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

31 Mart yerel seçimlerinde istediği başarıya ulaşamayan AK Parti'de değişim rüzgarı esiyor. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'e konuşarak, "Değişimden Sayın Cumhurbaşkanımız neyi kast ediyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmeyi planlıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve teşkilatları bu kongre sürecinde yenilemeyi düşünüyor. Bir de haliyle genel merkez ve bakanlar kurulunu" sözlerini sarf etti.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olarak, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sorularını cevaplandırdı. Tayyar, yerel seçimleri başarısızlıkla tamamlayan AK Parti'de gerçekleşecek değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Şamil Tayyar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"DEĞİŞİM GENEL MERKEZLE SINIRLI KALMAYACAK"

31 Mart akşamı AK Parti açısında hakikaten zor bir gece. Ben bunu siyasi afet olarak değerlendirmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK toplantısında, bakanlar kurulunda ve bugün gurup toplantısında birbirini destekleyen çok güçlü bir mesaj verdi. Toplum da zaten oylarıyla bu mesajı net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu değişimin sadece genel merkezlerle sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Bakanlar kurulunda da bir değişim olacağı kanaatindeyim.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE REVİZE GELECEK"

Değişimden Sayın Cumhurbaşkanımız neyi kast ediyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmeyi planlıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve teşkilatları bu kongre sürecinde yenilemeyi düşünüyor. Bir de haliyle genel merkez ve bakanlar kurulunu.

MKYK'NIN ESKİ YAPISINA DÖNMELİ

MKYK bir bilgilendirme toplantısına dönüştü. MKYK'nın eski yapısına dönmesi gerekli. "Genel başkan değişikliği olur mu?" diye konuşanlar var. Erdoğan, 2019 sonrası gibi hareket etmeyecektir. Bu kez neşterin biraz daha derine ineceğini düşünüyorum.

AK PARTİ NEREDE HATA YAPTI?

Parti kaygısından çok lobiciliğe dayalı çalışanlar var. Son dönemde bu sıkıntılar çok fazla yaşandı. Şatafat meselesi ciddi bir problem. Milli gelir yüksek olsa ıstakozu kimse konuşmazdı. Gelir grupları arasında dengesizlik arttı. Açlık derdine düşen insan etik kurallara itibar etmez. AK Parti toparlar, en küçük kuşkum yok.