Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi önümüzdeki günlerde yüz yüze yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor. Yüz yüze yapılacak görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Özgür Özel'e kapımız her zaman açık” mesajı gelmişti. Peki, Erdoğan Özgür Özel görüşmesi ne zaman? İşte görüşme öncesi açıklamalar…

Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel yerel seçim sonrası neden görüşeceği merak konusu olurken, Özel’den görüşmeye ilişkin tarih geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile ne zaman görüşecek merak ediliyordu. İşte detaylar…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini vurgulayan Özel, basın mensuplarına görüşmenin çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini duyurdu. Ancak görüşmeye dair net bir tarih henüz açıklanmadı.

Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) çeşitli temaslar gerçekleştiren Özel'e, gazeteciler Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. Özel ise Erdoğan ile bir araya gelerek yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

Son yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özgür Özel'e kapımız her zaman açık" mesajı geldi. Özel, Erdoğan'ın sözlerine gün içerisinde karşılık vermişti.