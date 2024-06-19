AK Parti'den 'başıboş sokak köpekleri'yle ilgili yeni açıklama! "Uyutulma olmak zorunda"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak köpekleri ile ilgili yapılacak olan yeni düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu. Güler, yasanın en önemli başlıklarının 'kısırlaştırma' ve 'uyutulma' olduğunu söyledi ve uyutulmanın 'zorunlu olduğunu' belirtti.

Türkiye'nin son dönemde ana gündem maddeleri arasında yer alan başıboş sokak köpekleri sorununa dair tartışmalar devam ediyor. Kanun teklifinin Temmuz ayında meclise sunulması beklenirken, son açıklamalar AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Yasadaki en önemli başlıklardan birinin kısırlaştırma olduğunu söyleyen Güler, uyutulmanın da olmak zorunda olduğunu belirtti.

"ÇOK YAKIN BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ YÜRÜTTÜK"

CNN Türk'e konuşan Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Hem toplumsal manada hem de toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz.

Köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan kişiler, yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan kişiler olmak üzere toplumun her kesimi ile çok yakın bir görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık kısırlaştırma başlığı olacak. Kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme, yani hayvansever vatandaşlarımızı sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor.

"UYUTULMA OLMAK ZORUNDA"

Yasada uyutulma olmak zorunda. 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan, beslenme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla barınaktaki diğer hayvanlarında sağlığını korumak zorundasınız.

Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır yani hayvanlarımızın güvenli alana alınması gerekiyor. Sokakların güveli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım."

ÖTENAZİYE KİM KARAR VERECEK?

Güler, ötenazi yani uyutulma kararının veteriner hekimlerde olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kuduz hastalığı, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek boyutta vahşi bir hal almış köpekler var. Bunların tabi tespit ve kararını verecek de barınaktaki yönetici veteriner hekim ve kamu yöneticileri olacaktır."