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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Demet Akalın’ın kuzeni hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Demet Akalın’ın kuzeni hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kuzeni başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşanan duruma sitem eden Akalın, “2 evlat annesiz kaldı... Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu” dedi.

Son olarak TV8’de ‘Gel Konuşalım’ adlı programı sunan ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, X hesabındaki duyurusuyla gündeme oturdu. Akalın, kuzeninin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Okula giderken 20 tane başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Tunahan, ağır yaralanmıştı. Söz konusu haberle ilgili bir paylaşıma sayfasında yer veren Demet Akalın, kuzeninin de köpek saldırısına uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirtti.

“KUZENİMİ KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAYBETTİK”

X (eski adıyla Twitter) hesabından isyan eden şarkıcı, paylaşımına “Yakın zamanda büyük kuzeni köpek saldırısı sonucu kaybettik. 2 evlat annesiz kaldı. Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu” notunu düştü. 

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Demet Akalın’ın kuzeni hayatını kaybetti - 1. Resim

“KÖKTEN BİR ÇÖZÜM BULMASI DİLEĞİYLE”

Akalın’a bir takipçisi “Başınız sağ olsun, çok üzücü” diye karşılık verdi. Bunun üzerine şarkıcı “Sağ olun… Kökten bir çözüm bulması dileğiyle bu miniğe içim parçalandı” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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