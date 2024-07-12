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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal ifadeler kullanmıştı! AK Parti'den YRP'li Doğan Aydal'a sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;la ilgili skandal ifadeler kullanmıştı! AK Parti&#039;den YRP&#039;li Doğan Aydal&#039;a sert tepki

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki cesur duruşunu örnek gösteren Çelik, "Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…" dedi.

AK Parti'den Yeniden Refah Partili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine çok sert tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aydal'a yönelik "Şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz." dedi. 

Çelik'in paylaşımı şöyle: 

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz. 

15 TEMMUZ'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

"HUKUKİ KARŞILIĞINI VERECEĞİZ"

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.

Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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