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    Akdeniz'de sır ölümler artıyor! Antalya'dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Antalya sahillerinde 6 günde 8 cansız beden bulunması sonrası kıyı bölgeler alarma geçerken, bir haber de KKTC'den geldi. 'Yavru vatan'ın sahillerine bir ay içerisinde 3'üncü ceset vurdu.

    Akdeniz&#039;de sır ölümler artıyor! Antalya&#039;dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya sahillerine vuran cesetler Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de aynı panik yaşanıyor.

    KKTC'DE 3 CESET BULUNDU

    KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk cansız beden, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

    İkinci cansız beden ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

    Üçüncü cansız beden, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

    'DÜZENSİZ GÖÇMEN' ŞÜPHESİ

    Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

    Akdeniz'de sır ölümler artıyor! Antalya'dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu

    "SEBEBİ 'SERİ KATİL' DEĞİL, SOYKIRIM SAVAŞI"

    Son günlerde Antalya sahillerine vuran cesetlerin kimliği ve nereden/nasıl geldiği merak konusu olurken, Antalya Valisi Hulusi Şahin konuya dair açıklamada bulundu.

    Şahin, "Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra kentte seri katil mi var soruları sorulmaya başlandı. Bunlar belki bir seri katil cinayetleri değil ama, yanı başımızda süren ve Gazze’de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KKTCAntalya
    Haberler > Gündem > Akdeniz'de sır ölümler artıyor! Antalya'dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu
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