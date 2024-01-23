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    Antalya sahillerine vuran cesetlerin sırrı çözüldü! Vali Şahin konuştu

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    Antalya son 6 günde sahile vuran cesetlerle çalkalanıyor. En lüks otellerin bulunduğu sahillere vuran ceset sayısı dün 8'e yükseldi. Valilik'ten yapılan açıklamada 11 Aralık tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinde yaklaşık 90 kişiiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğu belirtilerek, "Muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir" denildi. Vali Şahin ise "Cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var." açıklamasını yaptı.

    Antalya sahillerine vuran cesetlerin sırrı çözüldü! Vali Şahin konuştu
    Gündem Haberleri

    Antalya’nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Son 6 günde bulunan ceset sayısı 8’e çıktı. Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de dün tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu. 

    Antalya'da lüks otellerin bulunduğu sahillere cesetlerin vurulmasıyla ilgili araştırmalar sürerken olayın üzerindeki sır perdesi aralandı. Valilik'ten yapılan açıklama 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğu belirtildi. Açıklamada "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın güney ve dalganın güney doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

    Antalya sahillerine vuran cesetlerin sırrı çözüldü! Vali Şahin konuştu

    "AYAKKABI VE KIYAFETLERİ SURİYE'DE ÜRETİLMİŞ"

    Hürriyet'e konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Adli Tıp Kurumu’ndan kesin sonuç gelmedi ancak cesetlerin 7’isinden çıkan ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Yani ortada büyük bir trajedi var. Başka ülke ve illerimizde de bazı cesetlerin kıyıya vurduğu bilgisini aldık" dedi. 

    Antalya sahillerine vuran cesetlerin sırrı çözüldü! Vali Şahin konuştu

    BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA 

    Öte yandan İçişleri Bakanı Aliyerlikaya'da konu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya "Son 6 günde Antalya kıyılarına 8 , Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği;  dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

    Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.  Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." dedi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    AntalyaCeset
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