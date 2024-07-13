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Alevler bu kez Sakarya'dan yükseliyor! Fabrikada yangın çıktı

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Alevler bu kez Sakarya&#039;dan yükseliyor! Fabrikada yangın çıktı

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Alevler bu kez Sakarya'dan yükseldi! Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan ve 24 saati aşkın bir süredir süren yangının ardından Sakarya'da bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikanın söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın! 24 saat geçti, alevler geceyi aydınlatıyor
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