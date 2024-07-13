Alevler bu kez Sakarya'dan yükseliyor! Fabrikada yangın çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak 13 Temmuz 2024 22:51 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 22:58 - Güncelleme:

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Alevler bu kez Sakarya'dan yükseldi! Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan ve 24 saati aşkın bir süredir süren yangının ardından Sakarya'da bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikanın söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.