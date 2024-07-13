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Aydın'da kağıt fabrikasında yangın! 24 saat geçti, alevler geceyi aydınlatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın Kipaş Kağıt Fabrikası'nda dün akşam saatlerinde çıkan yangın hala sürüyor. 24 saat geçen yangına ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası dün akşam saatlerinde alevlere teslim olmuştu. Aradan geçen 24 saatte kağıt fabrikasında yangın sürüyor.

ALEVLERLE MÜCADELE 24 SAATİ AŞTI

Ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiği yangında alevlerle mücadelede 29  saat geride kaldı. Ham madde ve fabrikada bulunan malzemeler içten içe yanmaya devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangına 3 helikopter ve 1 uçak destek verdi.

Akşam saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Ancak kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden geceyi aydınlattı.Aydın'da kağıt fabrikasında yangın! 24 saat geçti, alevler geceyi aydınlatıyor - 1. Resim

Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.

Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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