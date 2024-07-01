Alevler içinde can pazarı! Güneydeki sıcaklık Türkiye'ye geldi

Sorumsuzca atılan bir izmarit ormanlarımızı kül etti. Yüzlerce hektar yandı, evler ve oteller tahliye edildi; büyük panik yaşandı. Meteoroloji uzmanı, Türkiye'nin Avrupa'dan daha sıcak olmasının sebebi̇ Akdeniz etkisi olduğunu açıkladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - SERGEN YILDA İHA İzmir’in beş ilçesinde önceki gün yangın felaketi yaşandı. Alevler, Aydın Kuşadası’na kadar ulaştı.

Ardından bölgedeki evler ve oteller tahliye edildi. Vatandaşlar, otobüslerle güvenli noktalara taşındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yapılan araştırmalar sonucu Menderes’te 150 hektarlık alanın kül olmasına sebep veren yangının, bir hobi bahçesinden başladığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 1 kişi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 50 hektar ormanın yandığı Çeşme’de ise ağaçları, izmaritin tutuşturduğu tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şahsın yere izmarit attıktan sonra koşmaya başladığını, iki vatandaşın alevleri söndürmek için uğraştığını gördü. Şüpheli O.İ. kısa sürede yakalandı. Zanlı tutuklandı.

BU HAFTA RÜZGÂRA DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Selçuk’ta ise 350 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ve yangının çıkış sebebinin araştırıldığını aktararak “Ege’de bu hafta rüzgârlı bir hava bekleniyor. Vatandaşlarımız dikkat etsin. Orman yangınına sebep olanlar çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak” açıklamasında bulundu.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ UCUZ ATLATTI

Bursa Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgârın etkisiyle Bursa Uludağ Üniversitesinin Veterinerlik Fakültesine kadar ulaştı. Buradaki binicilik atları güçlükle kurtarıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgede incelemede bulunan Vali Mahmut Demirtaş “Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. Üniversiteye ait bir tesisin de çatısını sardı. Araştırma hastanesi veya kampüs için herhangi bir risk söz konusu değil. Tedbiren yurtları boşalttık. Sıkıntı bitince öğrencilerimizi tekrar yurda alacağız. Vatandaşlarımız, yasaklanan ormanlık alanlara girmesin, anız yakmasın, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanmasın, yol kenarlarına çöp, izmarit, şişe bırakmasın” dedi.

METEOROLOJİ: GÜNEYDEKİ SICAK TÜRKİYE'YE GELDİ

Türkiye’de haziran ayının bazı günlerinde hava sıcaklıkları Avrupa ülkelerini geride bırakırken, sıcaklıklardaki anormal artışın nedenleri tartışılmaya başladı. Türkiye’nin dört ayrı hava sisteminin ortasında bulunduğuna işaret eden TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Emel Ünal, güneydeki hava akımının etkisiyle haziran ayının ortalamalara göre daha sıcak geçtiğini söyledi. Ünal “Avrupa ile Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Avrupa, okyanus etkisini alabiliyorken, Türkiye’de ise Akdeniz havzasının etkisi var. Bu da sıcaklığı artırıyor. Ayrıca Türkiye, dört farklı hava sisteminin orta noktasında bulunuyor. Türkiye, geçiş noktasında olduğu için hangi hava sisteminin daha baskın çıkacağı belirleyici oluyor. Haziran ayında ise güneydeki sıcak hava Türkiye’ye geldi” dedi. Uzun dönemde sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artacağına yönelik bilimsel çalışmalar bulunduğunu belirten Ünal “Temmuz ve ağustosun da yine ortalama sıcaklıkların üzerinde seyretmesi öngörülüyor” diye konuştu. Sıcak havalara ve sellere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Ünal, şunları kaydetti: Şehirlerin sıcağı daha fazladır; betonarme yapıların olduğu yerler ile bahçe ve parkların olduğu yerler arasında yaklaşık 3 derece fark var. Şehirlerdeki kişiler, daha fazla su içmeli ve sıvı tüketmeli.