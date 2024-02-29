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    • Haberler > Gündem > Ali Yerlikaya, Erdoğan'la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti

    Ali Yerlikaya, Erdoğan'la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Erdoğan&#039;la telefon görüşmesini ilk kez anlattı: Sesim gitti
    Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Valisi iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla kendisine bakanlık teklif ettiğini anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Anadan babadan serden yardan geçmeye var mısınız?' dedi. Benim ilk önce bir sesim gitti. Dedim ki aziz milletimizin duaları bizimle oldukça görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışırız Allah izin verirse." ifadelerini kullandı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam CNN Türk'te yayınlanan programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

    "SERDEN YARDAN GEÇMEYE VAR MISINIZ?"

    İstanbul Valisi olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir telefon aldığını söyleyen Yerlikaya, "Ben valilik yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. Dedi ki 'Bizim 21 yıldır terör örgütleri ile amansız bir mücadelemiz var. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceksiniz. Bu çalışma büyük bir sorumluluk. Anadan babadan serden yardan geçmeye var mısınız?" ifadelerini kullandı.

    "İLK ÖNCE SESİM GİTTİ"

    Duygulandığını belirten Yerlikaya şöyle devam etti: "Benim ilk önce bir sesim gitti. Dedim ki aziz milletimizin duaları bizimle oldukça görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışırız Allah izin verirse. Desteğiniz hep bakanlığımız üzerine olursa biz elimizden geldiğince bu işi yapmaya gayret ederiz"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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