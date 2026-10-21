Bursa’da alkol denetimine takılan ve 1.10 promil alkollü çıkan sürücünün "Uyumaya geldim" yalanı polislerden kaçmadı. 25 bin lira ceza kesilen, ehliyetine 6 ay el konulan sürücü ceza kağıtlarını imzalarken polise "Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari" dedi.

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Trafik kurallarını hiçe sayanlar için uygulanan yaptırımlar hız kesmeden sürerken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ortaya çıkan manzara ‘Pes’ dedirtti.

1.10 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 AUS plakalı kamyonet, ara sokağa girdi. Alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü Murat Y., polislere "Uyumaya geldim" dedi.

Alkollü sürücüden hadsiz istek! Ceza kağıdını imzalarken polisi ikna etmeye çalıştı: Yap bir güzellik abi

“YAP BİR ŞEYLER ABİ"

Yapılan alkol testinde 1.10 promil alkollü çıkan sürücü, komiser ile konuşmaya başladı. Komisere, "Yap bir şeyler be abi" diyen sürücü, "Yaptık zaten" cevabını aldı.

Alkollü sürücüden hadsiz istek! Ceza kağıdını imzalarken polisi ikna etmeye çalıştı: Yap bir güzellik abi

25 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ceza kağıtlarına imza atan Murat Y., "Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari" dedi. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, sürücüye, 25 bin lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Alkollü sürücüden hadsiz istek! Ceza kağıdını imzalarken polisi ikna etmeye çalıştı: Yap bir güzellik abi

"Arabayı buraya çekip yatacaktım. Arabanın içinde alkol var, ileride içtim. Şuraya çekip yatacaktım" diyerek kendini savunmaya çalışan alkollü sürücü ile trafik ekibinin arasındaki diyalog ise kameralara yansıdı.

Alkollü sürücüden hadsiz istek! Ceza kağıdını imzalarken polisi ikna etmeye çalıştı: Yap bir güzellik abi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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