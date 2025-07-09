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Alkollü sürücüden polise pes dedirten sözler: Cinayet mi işledik, bu kaçıncı imza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alkollü sürücüden polise pes dedirten sözler: Cinayet mi işledik, bu kaçıncı imza
Alkol, Sürücü, Trafik, Ceza, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da polisin durdurduğu sürücü alkollü çıktı. Alkollü sürücünün polis ekiplerine, "Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın" demesi pes dedirtti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye mahallesi Mimar Sinan Bulvarında devriye attıkları sırada 16 AUS 274 plakalı motosikletin sürücüsünün kontrolsüz seyrettiğini fark ettiler.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler sürücüyü durdurup alkol testi yaptılar. 1.38 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dilaver Ö.(66)'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü sürücüden polise pes dedirten sözler: Cinayet mi işledik, bu kaçıncı imza - 1. Resim

"BU KAÇINCI İMZA?"

Alkollü sürücü ekiplere, "Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza. 4 mü 5 mi anlamadım. Kaçıncı imza oldu. Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik 5 tane kağıt imzalattın" diye konuştu.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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