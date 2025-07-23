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Allah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Allah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolanan ve bir süre asılı kalan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Temmuz günü Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, evde odasındaki ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolandı.

Boynundaki iple bir süre asılı kalan küçük Özlem'i, ailesi dakikalar sonra fark edip kurtardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Özlem, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Allah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti - 1. Resim

1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Allah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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