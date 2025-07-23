Allah böyle ölüm vermesin! Boynuna bornoz ipi dolandı, 6 yaşındaki Özlem hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2025 13:05 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 13:14 - Güncelleme:

Gaziantep'te ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolanan ve bir süre asılı kalan 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Temmuz günü Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde iddiaya göre, 6 yaşındaki Özlem Yuvarlak, evde odasındaki ranzada oyun oynarken boynuna bornoz ipi dolandı. İlgili Haber Erbakan ve Davutoğlu kamera karşısına geçti, bronz tenlerine yorum yağdı Boynundaki iple bir süre asılı kalan küçük Özlem'i, ailesi dakikalar sonra fark edip kurtardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Özlem, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar